В Международном Красном Кресте утверждают, что якобы не знали о деятельности руководителя Белоруского Красного Креста, и узнали об этом из СМИ.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что не была проинформирована о визите беларуского главы Дмитрия Шевцова в оккупированные Россией Луганск и Донецк, и его участии в незаконной депортации украинских детей.

"Мы не были проинформированы об этом визите и не участвовали в связанной с ним деятельности, в том числе в деятельности, касающейся детей", - сказано в заявлении организации по поводу действий Шевцова.

В федерации говорят, что узнали обо всем из СМИ и отметили, что этот случай будет рассматривать их независимый орган, расследующий вопрос нарушения добросовестности.

Видео дня

"Чрезвычайные обстоятельства этого визита, в частности, использование символа (Шевцов носил букву "Z", которой себя идентифицируют российские оккупанты в Украине, - УНИАН), связанного с одной из сторон международного вооруженного конфликта в Украине, затрагивают фундаментальные принципы международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказано в заявлении.

Отмечается, что организация выразила беларуским коллегам "серьезное беспокойство" и призвала прекратить любую подобную деятельность в будущем. При этом отмечается, что генеральный секретарь Беларуского Красного Креста не выступает от имени МФКХ и КП и его заявления не отражают позиции организации.

Депортация украинских детей с оккупированных территорий

Как сообщал УНИАН, глава беларуского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что его организация принимала и будет участвовать в депортации украинских детей. Как сообщили белорусские СМИ, он помогал похищать украинских детей и вывозить их на территорию России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы Беларуского Общества Красного Креста Дмитрия Шевцова за незаконную депортацию детей.

Ранее, 13 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество незаконно вывезенных с оккупированных территорий Украины детей может быть значительно больше 19 тысяч, ведь в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

Вас также могут заинтересовать новости: