Глава Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что его организация принимала и будет участвовать в депортации украинских детей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова за незаконную депортацию детей.

Министр пояснил в Twitter, что Шевцов сам публично признался в причастности к этому преступлению. Кулеба подчеркнул, что все причастные к похищению украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

Как пишет белорусское издание "Зеркало", глава организации во время очередной поездки на временно оккупированные территории Донбасса в репортаже для телеканала Беларусь 1 признался, что белорусский Красный Крест участвует в вывозе детей из Украины.

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"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, в меру своих болезненных мыслей считают, что так логично поступать – когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом – принимает и будет принимать – активное участие", – заявил тогда Шевцов.

Однако сейчас репортажа Беларусь 1, на который ссылаются "Зеркало" и другие СМИ, в YouTube нет.

Депортация украинских детей - что известно

По состоянию на май 2023 года на территорию РФ было депортировано по меньшей мере 19 393 ребенка - именно столько имен было установлено Украиной, однако украденных детей гораздо больше.

Маленьких украинцев вывозят также и в Беларусь. Там даже проводят идеологическую обработку. На днях появилось видео из лагеря "Дубрава", в котором белорусские певицы Александра и Валентина Груздевы заявляли детям: "чтобы Байден сдох... Зеленский тоже, а Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину".

По данным белорусских оппозиционеров, вывезены якобы на отдых в Беларусь украинские дети не возвращаются обратно, их следы теряются на территории России.

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