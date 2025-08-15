Погода в Украине изменится в воскресенье, 17 августа.

На выходных, 16 и 17 августа, жара в Украине усилится. В субботу по всей старне будет сухо и солнечно, но к концу недели столбики термометров на юге, востоке и в большинстве центральных областей покажут +30°...+34°. При этом на западе и севере страны пройдут дожди, местами грозы, а температура снизится до +24°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +16°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +29°, ясно. В воскресенье ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +31°, ясно. В воскресенье - ясно, ночью +16°, днем +24°.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +11°...+28°. В воскресенье температура будет +14°...+28°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - ясно, +19°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+32°, ясно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье температура составит +18°...+32°, ясно.

В Симферополе в субботу - ясно, +15°...+29°. В воскресенье +15°...+31°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +31°, ясно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +12°, днем +28°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +31°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье - ясно, температура составит +13°, днем +32°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +11°, днем до +26°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +22°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +14°, днем +30°, ясно. В воскресенье - небольшая облачность, дождь с грозой. Температура ночью составит +17°, днем +24°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +29°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +17°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +31°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +16°...+26°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +17°...+29°.

