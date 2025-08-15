Аналитики исследовали, в каких сферах больше всего предложений трудоустройства для молодежи.

В Украине работодатели значительно активнее открывают вакансии для кандидатов до 18 лет. Наибольший рост наблюдается в производстве, строительстве, логистике и торговле.

Тенденция свидетельствует о повышенном спросе на рынке труда в отношении молодежи, особенно летом, сообщает пресс-служба OLX Работа.

Всего в июле на платформе OLX количество вакансий, подходящих кандидатам моложе 18 лет, на 55% больше, чем в июле прошлого года, а медианная зарплата выше на 16%. Отмечается, что рекордное увеличение количества вакансий для кандидатов моложе 18 лет фиксируется на позиции упаковщика в сфере производства. Там почти в 10 раз больше объявлений на платформе, чем в июле прошлого года.

Видео дня

Нынешней тенденцией является повышенный спрос на работников в сфере строительства. В частности наблюдается активный запрос на разнорабочих. Количество вакансий, где нанимают юных работников увеличилось: +106% в количестве объявлений.

Также работодатели активно размещают предложения трудоустройства для кандидатов ниже 18 лет на вакансии:

грузчиков (сфера логистики и доставки) +68% в количестве объявлений;

продавцов (сфера розничной торговли) +57%;

продавцов-консультантов +53%.

Кроме того, в гостинично-ресторанном деле для молодежи, ниже 18 лет, выросло количество предложений на позиции барист (+39%) и официантов (+20%).

Вместе со спросом на работников в основном повысились и заработные платы. Например, на должность разнорабочего в сфере строительства фиксируется рост на 37% (до 24 000 грн). В июле 2025 медианная зарплата также на 12% выше на вакансиях в сфере логистики и доставки: водитель (27 500 грн), курьер (20 000 грн), грузчик (17 500 грн).

На должности барист и официантов +8-10%, до 16 500 грн и 17 500 грн соответственно. Зато на популярную среди юных соискателей вакансию продавца медианная зарплата почти не изменилась (на уровне 21 750 грн).

Рынок труда в Украине - последние новости

По данным пресс-службы OLX Работа, в июле демонстрировалось оживление на рынке труда прифронтовых областей. Количество вакансий увеличилось на 13%, чем в июле прошлого года, а количество откликов на объявления от кандидатов увеличилось на 27%.

Ранее сообщалось, что в Киеве в июне наибольшее количество откликов было на должность разнорабочего в категории "Строительство" (+105% по сравнению с июнем прошлого года). Около 23 откликов на одно объявление. Второе место по количеству откликов в столице занимали вакансии в категории "Начало карьеры".

Вас также могут заинтересовать новости: