Жители Анкориджа встретили российского диктатора с украинскими флагами.

Несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку Украины в Анкоридже, штат Аляска, где сегодня, 16 августа, должны встретиться президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет Politico.

Протестующие начали собираться утром перед приездом Путина, скандируя проукраинские лозунги и требуя, чтобы Россия вернула 20 тысяч украинских детей, которых похитили российские оккупанты из зоны боевых действий.

Также протестующие возмутились тем, что Трамп пригласил Путина на встречу на американской земле в Аляске, которая ранее была российской территорией, пока ее не продали США в 1867 году.

"Украина и Аляска - никогда больше России", - отметил медиарадник фонда "Вместе для Украины" Остам Яриш в заметке в соцсети X.

Местные организаторы митинга заявили в соцсетях, что "Аляска против тирании", и призвали сторонников "собраться в Анкоридже, Аляска, чтобы протестовать против международного военного преступника, который здесь находится".

"Решение принять Путина, военного преступника, на аляскинской земле является предательством нашей истории и моральной ясности, которой требуют страдания Украины и других оккупированных народов", - говорится в заявлении неправительственной организации "Native Movement", которая призывает Трампа не заключать сделку с Путиным.

В то же время в Киеве также состоялся протест в день встречи Трампа и Путина на Аляске под названием "Нет обмену территориями - мы требуем обмена пленными!".

Организатором стала общественная организация "Вояцкий освобождение". Участники акции собрались на улице Сикорского возле посольства США. Сейчас на место пришло около 50 человек.

Встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости

Ранее издание The Telegraph писало, что встреча на Аляске может стать самым опасным моментом войны для Зеленского. По словам автора материала, Путин будет надеяться, что пятничная встреча на Аляске принесет легитимизацию его захвата украинских территорий.

"Для Владимира Зеленского, лидера Украины, это, пожалуй, самый опасный момент войны - момент, когда судьба его страны может быть решена на встрече, на которую его не пригласили", - подчеркнули в издании.

В то же время в NYT отметили, что и Украина, и Россия признают, что встреча с Трампом - большая победа для Путина. Отмечается, что такой саммит выводит российского лидера из дипломатического кризиса и дает ему возможность лично убедить американского президента.

"Вместо санкций Путин получил саммит. Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита", - сказал Ригор Нижников, эксперт по России и старший научный сотрудник Финского института международных отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: