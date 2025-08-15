Женщины поссорились в сети.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая раскритиковала певицу Камалию после ее рассказа о подруге-предательнице.

Напомним, что на днях артистка опубликовала пост, в котором сообщила об измене близкого человека, с которым 20 лет дружила и делилась своими тайнами. Тогда Камалия не назвала имя и фамилию той женщины, а также не рассказала подробностей инцидента. Однако в Facebook Елена Мозговая эмоционально отреагировала на эту историю.

"Ты в своем уме? Что ты пишешь? Боже... Хотя о каком я уме, когда это о тебе", - написала продюсер.

Сама же Камалия не стала молчать и ответила на комментарий. В частности, певица отметила, что понимает реакцию Елены, ведь она знает ту женщину и защищает ее.

"Когда вы будете на моем месте, тогда и поймете! А я пишу правду! Знаю, что вы с ней дружите и будете защищать", - написала она.

К слову, после этого женщины не стали продолжать публичную ссору и удалили комментарии из сети.

Напомним, ранее ведущий Слава Соломка раскритиковал Камалию и назвал ее "бездарной". Позже артистка ему ответила.

