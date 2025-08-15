После длительной борьбы с деменцией с тельцами Леви умерла Джеклин (Джеки) Безос, мать основателя Amazon Джеффа Безоса.

Американский предприниматель сообщил в своем Instagram, что в последние мгновения жизни Джеклин была окружена детьми, внуками и мужем - Мигелем Безосом. "Я знаю, что в последние минуты она чувствовала нашу любовь. Нам всем повезло быть частью ее жизни. Я навсегда сохраню ее в своем сердце. Я люблю тебя, мама", - написал он.

Безос отметил, что его мать всегда отдавала людям больше, чем получала. Семья попросила вместо цветов почтить ее память добрыми делами или благотворительными взносами.

Деменция с тельцами Леви (Lewy Body Dementia, LBD) - это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание мозга, которое сочетает черты болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Жизнь Джеки Безос

Джеклин "Джеки" Гайз Безос родилась в 1947 году в штате Нью-Мексико, США. Она стала матерью в очень юном возрасте - в 17 лет, родив сына Джеффа Безоса, еще учась в школе. Тогда она была замужем за его отцом, Тедом Джоргенсеном, но брак быстро распался.

Чтобы закончить обучение, Джеки посещала вечерние классы, оставляя младенца на попечение родителей, и рано почувствовала ответственность за совмещение роли матери и собственного развития.

В 1968 году она вышла замуж за Мигеля "Майка" Безоса, кубинского эмигранта, который усыновил Джеффа. Вместе супруги воспитали троих детей - Джеффа, Кристину и Марка, прожив в браке более пяти десятилетий.

Несмотря на сложное начало взрослой жизни, Джеки продолжила образование и в 45 лет получила степень бакалавра психологии в Университете штата Нью-Мексико. Она работала на различных должностях, поддерживая семью и всегда поощряя детей к обучению, любознательности и предпринимательству.

В 1995 году Джеки и Майк стали одними из первых инвесторов Amazon, вложив около 245 тысяч долларов в стартап, который тогда работал в гараже. Ее вера в идею сына и поддержка стали важной частью успеха компании.

В 2000 году супруги основали Bezos Family Foundation, направленный на развитие образовательных программ и поддержку молодежи. Джеки принимала активное участие в создании инициативы Vroom для развития детей дошкольного возраста и поддерживала Bezos Scholars Program, которая открывала возможности подросткам-лидерам со всего мира.

