Железная дорога, соединяющая бельгийский порт Антверпен с Рурским регионом Германии, после Второй мировой войны стала ненужной.

Бельгия, Нидерланды и Германия ведут переговоры о возобновлении работы железной дороги "Железный Рейн", построенной в XIX веке. Страны таким образом пытаются повысить мобильность вооруженных сил в ответ на угрозу со стороны России.

Издание Politico пишет, что "Железный Рейн", который когда-то соединял порт Антверпен в Бельгии с промышленным Рурским регионом Германии, играл ключевую роль для союзных войск во время и после Второй мировой войны. В течение десятилетий ее почти не использовали, а с 1991 года некоторые ее участки были заброшены.

Сейчас, когда потребности ЕС в военной мобильности растут, а другие железнодорожные линии сталкиваются с проблемами пропускной способности, про "Железный Рейн" снова вспомнили.

Однако не все стороны согласны с приоритетностью возрождения железной дороги. В частности, Нидерланды не проявляют особого энтузиазма. Их участок короткий, в то время как параллельная линия Betuwe уже соединяет Роттердам с Германией. Нежелание также имеет коммерческие корни: порт Антверпен давно поддерживает проект "Железный Рейн", рассматривая его как потенциальную угрозу доминированию порта Роттердама в регионе.

Эксперт по железным дорогам газеты Gazet van Antwerpen Герман Вельтер считает, что Нидерланды могут изменить свое мнение.

"Если ЕС предоставит бесплатные средства на строительство инфраструктуры, даже не желающие Нидерланды присоединятся к проекту", - считает эксперт.

Обсуждения по поводу возрождения "Железного Рейна" ведутся уже много лет. Среди спорных вопроосв - экологические проблемы. В 2003 году Бельгия и Нидерланды обратились в арбитражный суд с вопросом о возобновлении работы железной дороги, который постановил, что Бельгия может приступить к реанимированную железной дороги, но понесет экологические издержки, а Нидерланды будут вносить свой вклад, если это будет выгодно.

В ходе текущих переговоров Вельтер отметил, что Берлин, похоже, относительно поддерживает проект, даже несмотря на то, что "Железный Рейн" - самая большая инфраструктурная проблема в Германии из-за сложного рельефа местности вокруг города Аахен, где находится пересечение железных дорог, и обрушения туннеля Раштатт в 2017 году.

Российская угроза для Европы - главные новости

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину с новой силой поднялась тема вероятного нападения Кремля на одну из стран-членов НАТО. В связи с этим европейские страны начали повышать свою обороноспособность.

8 февраля 2025 года стало известно, что страны-члены ЕС, несмотря на многомиллиардные вложения в оборону, остаются не в состоянии оперативно перебрасывать войска и тяжелую технику внутри блока в случае нападения.

