Бабочка оказалась на грани исчезновения из-за деятельности человека.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) заметили редкую бабочку - Подалирия. Необычную крупную бабочку показал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Подалирий - редкий и уязвимый вид бабочек. Одиночные особи встречаются в прибрежно-защитных зонах лиманов в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", - рассказал ученый.

Он обнародовал видео, на котором зафиксирована яркая большая бабочка - можно увидеть, что по размаху крыльев удивительное насекомое больше листьев кустарника, на котором ее сняли.

Подалирий: что известно о необычной бабочке

Подалирий (Iphiclides podalirius), вид семейства косатцевых - большая дневная бабочка, размах крыльев может достигать 90 мм. Является раритетным видом, занесенным в ряд природоохранных документов.

Крылья почти белые, желтоватые или бледно-кремовые с такого же цвета жилками. Узор состоит из трех длинных и двух коротких клиновидных темно-серых поперечных полос и черной каймы на передних крыльях. Черное пятно на передних крыльях имеет продолжение в виде черной полосы, задние крылья - с черными хвостиками, двумя клиновидными темно-серыми полосами, синими лунообразными пятнами и синим глазом-серпиком с каймой черного и кирпичного цвета, у заднего угла - оранжевая точка.

Вид был занесен в Красную книгу Украины (охранная категория: уязвимый вид), однако в 2021 году исключен. В то же время занесен в Красные книги/списки ряда стран Европы, в частности Польши, Чехии, Германии. На региональном уровне в Украине занесен в Красную книгу Карпат, Красные книги Днепропетровской и Донецкой областей.

Основными причинами снижения численности является уничтожение диких плодовых деревьев и кустарников, а также применение пестицидов и чрезмерный выпас скота.

Подалирий является украшением рекреационных и природоохранных территорий. Пользуется вниманием коллекционеров-энтомологов, что может ухудшать состояние природных популяций бабочки. Название имеет мифологическую основу: Подалирий, или Подалейрий - сын Асклепия, брат Махаона, врач ахейских воинов под Троей.

Заповедник "Тузловские лиманы"

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области ученые встретили ядовитого паука хеиракантиума. С опасным существом исследователи столкнулись во время исследования песчаной косы и прибрежных участков водоемов в заповеднике. Ареал этого паука охватывает субтропики Средиземноморья, но недавно "дошел" и до Одесской области.

Также мы рассказывали, что специалисты парка "Тузловские лиманы" пытаются уберечь от исчезновения редкий цветок - краснокнижную брандушку. Ранее цветок был довольно распространенным в заповеднике, но теперь является огромной редкостью.

