В Рязанской области РФ в пороховом цехе завода "Эластик" прогремел взрыв, в результате чего возник пожар. Уже известно о 5 погибших, сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Местные жители рассказали в соцсетях, что слышали громкий звук около 11:00, после чего над территорией предприятия поднялся столб дыма. Весь цех разрушен.

Известно, что с завода эвакуировали более 100 человек. Пострадали не менее 20 человек, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

РосСМИ пишут, что под завалами еще остаются люди. Доступ к ним затруднен.

Напомним, что в 2021 году на этом же заводе произошел взрыв. Тогда в результате происшествия погибли 17 человек.

Ранее УНИАН писал, что в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов на территории России. В частности, был нанесен удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти".

В Генштабе отметили, что на этом предприятии россияне производят широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин. Завод участвует в обеспечении российской армии.

