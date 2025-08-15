Эту еду Рамзи считает совершенно ужасной.

Известный шеф-повар Гордон Рамзи известен своими резкими высказываниями на кухне. Если что-то и выводит Рамзи из себя, так это невкусная еда, и есть несколько блюд, которые он считает совершенно ужасными и к которым он просто отказывается приближаться, пишет TastingTable.

Индейка во фритюре

По словам шеф-повара, жарка во фритюре — худший способ приготовления птицы, утверждая, что фритюр — это рецепт "сухой индейки", Рамзи говорит, что запекание — его любимый метод. Он всецело за то, чтобы добавить травяное масло, намазать под кожу птицы, добавить бекон сверху и подавать жареное мясо со сливочной куриной подливкой.

Еда в самолёте

В интервью в 2017 году Рамзи открыто заявил о своей ненависти к еде в самолёте, объяснив, что он всегда предпочитал есть перед полётом, чем соглашаться на кулинарные предложения авиакомпании. "Я ни за что не буду есть в самолёте... Я десять лет проработал в авиакомпаниях, поэтому знаю, где еда была, куда она отправляется и сколько времени прошло, прежде чем она попала на борт", — сказал он. Рамзи, вероятно, имеет в виду массовое производство блюд, которое, как правило, происходит на крупных предприятиях недалеко от аэропорта.

Суп из акульих плавников

Это блюдо особенно популярно в Гонконге и Индонезии, и считается, что его употребление обеспечивает ряд преимуществ для здоровья: от улучшения состояния кожи до снижения уровня холестерина и борьбы с раком.

Однако, когда Рамзи его попробовал, он был совершенно не впечатлён. "На вкус ничего", — сказал он, отметив, что бульонную основу лучше сочетать с более ароматным мясом, например, с курицей, свиной грудинкой или уткой.

Ананас на пицце

По словам шеф-повара, "ананас не кладут в пиццу, чёрт возьми!". Вместо этого он советует два классических варианта без ананаса — "Маргариту" и "Пепперони".

Готовые блюда

Когда Bon Appetit спросил Гордона Рамзи, есть ли еда, которую он бы не стал есть, шеф-повар ответил: "Любое готовое блюдо [замороженное]", добавив, что все готовые блюда "на вкус абсолютно одинаковы". Они, безусловно, удобны, но часто содержат много соли, жира и консервантов. Готовые блюда, как правило, обладают более низкой питательной ценностью по сравнению со свежими аналогами.

Пережаренная еда

Когда в 2015 году Гордону Рамзи задали вопрос: "Есть ли еда, которую вы бы даже не попробовали?", он сказал: "Единственное, что я считаю недопустимым… — это пережаренная еда".

Шоколад с беконом

В эпизоде 2017 года своего популярного шоу Hotel Hell он попробовал десертную пиццу, покрытую белым и тёмным шоколадом, нарезанной клубникой и беконом.

"Я никогда в жизни не видел ничего более чертовски неаппетитного, чем десерт", — заявил он.

Суп дня

Когда журнал Town & Country спросил шеф-повара, что никогда не следует заказывать в ресторане, он ответил: "Спросите, какой был вчерашний суп дня, прежде чем сегодняшнее специальное предложение. Возможно, это суп месяца".

Похоже, Рамзи намекал, что суп дня - это не совсем свежеприготовленное блюдо, как его рекламируют. Многие рестораны могут подаватьодну и ту же порцию несколько дней подряд.

Пена / Foam

Речь идет о пенистых шариках, которые часто можно увидеть на блюде в стиле гурме. Это, по сути, жидкости, насыщенные воздухом для придания им лёгкой, пузырчатой текстуры. Её часто готовят из бульонов, соусов или соков, стабилизированных жирным веществом под названием лецитин, которое помогает пене сохранять форму.

Когда его спросили о кулинарных трендах, которые, по его мнению, не продлятся долго, Рамзи ясно дал понять: "Я думаю, пену нужно использовать для бритья, а не для еды. Потому что, когда пена попадает на тарелку, если только вы не съели её в течение 3-4 секунд, в итоге она выглядит как токсичная пена на застоявшемся бассейне".

Хаукарль

Хаукарль — исландский деликатес, приготовленный из мяса акулы, которое оставляют бродить под землёй до 12 недель. Это блюдо глубоко укоренено в исландской культуре, которая, как считается, восходит к эпохе викингов. Мясо акулы можно найти в продуктовых магазинах по всей стране.

Снимаясь в Исландии для телесериала "Uncharted", Гордон Рамзи был достаточно смел, чтобы попробовать хаукарль, однако тот же час выплюнул все и отказался делать еще одну попытку его попробовать.

