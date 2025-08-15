Водитель отказал ему в поездке.

Украинский певец и композитор Melovin (Константин Бочаров) пожаловался на странный инцидент, который возник у него с водителем службы такси.

Он написал в социальной сети Threads, что прибывший на его вызов таксист просто отказался его везти. "Сказочный. Приехал, говорит прямым текстом: "Я вас не повезу". На вопрос, в чем дело, закрыл окно, заблокировал дверь - и уехал. Бизнес-класс", - рассказал певец.

В комментариях Melovin отметил, что должен был разделиться со своей командой, поскольку остальную часть коллектива ждала другая машина. Получил ли он объяснения от службы поддержки - неизвестно.

Видео дня

Напомним, недавно стало известно, что певец теперь несет службу в Академическом ансамбле песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

Другие инциденты с таксистами

Как сообщал УНИАН, в конце июня украинская певица Тоня Матвиенко заявила, что стала жертвой нападения со стороны таксиста. Во время поездки она попросила водителя закрыть окно, однако тот грубо отказал, аргументируя это жаркой погодой.

После этого между ними возник спор, и певица попросила остановить авто, но водитель отказался. Она открыла дверь во время движения, вышла из машины и хлопнула дверью. В ответ водитель выскочил из салона и дважды ударил ее - в голову и плечо.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего - им оказался 63-летний житель Киева, который работает водителем такси около пяти лет. Он сказал, что ударил женщину, потому что она, по его мнению, слишком сильно хлопнула дверью.

Вас также могут заинтересовать новости: