Сегодня тридцатки будут только на Закарпатье и в Крыму.

Вскоре в Украине станет жарче. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Жара еще обещает прийти, но пока - температурный комфорт", - говорит она.

По ее прогнозу, сегодня погоду в Украине будет определять антициклон Julia. Благодаря ему будет сухая и преимущественно солнечная погода.

Видео дня

Температура воздуха составит +23...+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, сегодня также будет сухо, а столбики термометров покажут около +25 градусов.

Жара в Украине - прогноз до конца недели

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели в Украине сохранится сухая и довольно жаркая погода, а в ряде областей воздух будет прогреваться до +30°...+35°. В частности, на выходных такие градусы ожидаются в южной части и на Закарпатье. На остальной территории температура будет в пределах +24°...+30°.

В субботу днем на крайнем востоке возможны небольшие грозовые дожди, а в Приазовье и Крыму не исключены отдельные порывы до 15 - 17 м/с. В остальное время ожидается спокойная летняя погода без существенных изменений: будет очень тепло, солнечно и сухо.

Вас также могут заинтересовать новости: