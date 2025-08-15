Проливные дожди вызвали внезапные наводнения в Кашмире, в результате которых погибли 56 человек.

После проливных дождей в Кашмире начались внезапные наводнения. Непогода уже погубила 56 человек, десятки пропали без вести. Власти опасаются, что количество жертв может резко увеличиться. Об этом сообщает АР.

Как сообщается, спасатели, которые прочесывают разрушенную гималайскую деревню Чосити, доставили в безопасное место не менее 300 человек.

По меньшей мере 80 человек считаются пропавшими без вести, многих из которых, предположительно, смыло водой.

Спасательные работы приостановлены на ночь. Синоптики прогнозируют в этом районе новые сильные дожди и наводнения.

Власти предупреждают, что катастрофа "может привести к значительным" человеческим жертвам.

Сообщается также, что 50 тяжелораненых находятся на лечении в местных больницах. Многих из них спасли из ручья, наполненного грязью и мусором.

Чосити - отдалённая гималайская деревня в округе Киштвар в Кашмире. Это последняя деревня, доступная для автотранспорта, на маршруте ежегодного индуистского паломничества к горному святилищу, расположенному на высоте 3000 метров.

Аляска готовится к мощному наводнению

На Аляске объявлена угроза мощного наводнения. Потоки воды уже прорываются из бассейна у ледника Менденхолл, минуя естественную ледяную дамбу. Часть жителей в зоне подтопления эвакуировалась.

Ледник, расположенный в 19 км от города Джуно, привлекает туристов, а в его окрестностях стоят дома прямо у озера и реки Менденхолл.

Наводнения здесь происходят ежегодно более десяти лет, нанося серьёзный ущерб зданиям. В этом году установлены временные барьеры для защиты сотен домов. Причина катастрофы - глобальное потепление: ледник отступил, образовав бассейн, который летом переполняется дождевой и талой водой. Под давлением она прорывается в озеро, а затем - в реку, вызывая масштабные разливы.

