По словам Анастасии, актер не был инициатором их разрыва.

Экс-девушка актера-воина Константина Темляка - Анастасия Соловьева - после обвинения его в домашнем насилии рассказала новые подробности их отношений.

Фотограф вышла на связь в своем Instagram и прокомментировала некоторые слова актера. В частности, она отметила, что Темляк "таскал ее за волосы" и "бил ногами". Также девушка опровергла слова актера, что он был инициатором завершения их отношений.

"Он меня таскал за волосы как куклу (трезвый). Однажды в неадекватном состоянии он меня повалил на пол и ударил ногами по голове. Он не закончил эти отношения, не бросал меня, как везде говорит. У меня просто уже не было сил играть в эти эмоциональные игры и вообще жить, потому что я потеряла связь с реальностью и постоянно находилась с дереализацией, стала овощем. И поэтому мы просто расстались. То, что мы "поддерживали связь" после этого, - правда, потому что я еще была под влиянием и в ужасном состоянии", - написала Анастасия.

Видео дня

Девушка также добавила, что после начала полномасштабной войны она написала Константину. Тогда актер ответил, что Анастасия должна извиниться перед ним.

"Он начал манипулировать тем, что скоро, возможно, погибнет (хотя не был в ВСУ тогда). И чтобы у меня не было груза на душе, надо было перед ним извиниться и простить его. На что я ему сказала: "Мне тебя не жалко, но все равно береги себя". А сейчас он пишет, что я пожелала ему смерти", - отметила Соловьева.

Экс-девушка Темляка также отметила, что актер никогда не предлагал ей пойти к психиатру или психологу, или же оплатить лечение. Поэтому она сама искала специалистов, чтобы помочь себе.

Что известно о скандале вокруг Константина Темляка

Бывшая актера опубликовала пост в Instagram, в котором обвинила его в домашнем насилии. По словам Анастасии, звезда сериала "Крепостная" поднимал на нее руку, постоянно контролировал и "ломал как личность". Позже Константин публично признал свою вину.

Напомним, ранее Алексей Суханов эмоционально высказался о скандале с Константином Темляком.

Вас также могут заинтересовать новости: