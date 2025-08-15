Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 15 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 15 августа, также остался неизменным - 48,78 гривни.

НБУ установил на 15 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в последнюю декаду августа курс доллара будет менее изменчивым, а текущие колебания скорее всего будут происходить ниже отметки в 42 гривни. По его словам, экономические факторы сейчас крайне благоприятны, чтобы курс доллара держался привычных рамок.

