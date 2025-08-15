В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 6,4 тысячи новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% реализовали частным клиентам, тогда как 34% приобрели юридические лица. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Если сравнивать с июлем прошлого года, продажи новых легковых авто в частном сегменте авторынка снизились на 2%, тогда как в корпоративном продемонстрировали рост на 6%.
Как в частном, так и в корпоративном секторах первые места по популярности заняли кроссоверы. Только если в первом случае лидером стал "китаец", то юридические лица отдавали предпочтение проверенному Renault Duster.
ТОП-5 автомобилей, которым отдавали предпочтение частные покупатели:
- BYD Song Plus - 378 авто.
- Honda eNS1 - 199 авто.
- Hyundai Tucson - 188 авто.
- Toyota RAV4 - 176 авто.
- Volkswagen ID. UNYX - 127 авто.
ТОП-5 автомобилей, которым отдавали предпочтение юридические лица:
- Renault Duster - 367 авто.
- KIA Sportage - 120 авто.
- Renault Taliant - 118 авто.
- Škoda Fabia - 92 авто.
- Škoda Octavia - 83 авто.
Украинский авторынок - интересные новости
Напомним, что недавно специалисты Auto Express обнародовали список лучших новых кроссоверов, которые можно купить в этом году. Лучшим выбором было признано Skoda Elroq - полностью электрическую модель, которую выпускают с 2024 года.
Автомобиль может похвастаться высоким уровнем комфорта, а также просторным интерьером. Вдобавок к этому он оборудован уникальными функциями, которые предлагают автомобили от компании Skoda.
Также ранее свой собственный список лучших кроссоверов 2025 года обнародовали в U.S. News & World Report. Победителем стал Kia Telluride, который похвалили за хорошую управляемость и передовую информационно-развлекательную систему.