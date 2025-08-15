Как в частном, так и в корпоративном секторах первые места по популярности заняли кроссоверы.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 6,4 тысячи новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% реализовали частным клиентам, тогда как 34% приобрели юридические лица. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Если сравнивать с июлем прошлого года, продажи новых легковых авто в частном сегменте авторынка снизились на 2%, тогда как в корпоративном продемонстрировали рост на 6%.

Как в частном, так и в корпоративном секторах первые места по популярности заняли кроссоверы. Только если в первом случае лидером стал "китаец", то юридические лица отдавали предпочтение проверенному Renault Duster.

ТОП-5 автомобилей, которым отдавали предпочтение частные покупатели:

BYD Song Plus - 378 авто. Honda eNS1 - 199 авто. Hyundai Tucson - 188 авто. Toyota RAV4 - 176 авто. Volkswagen ID. UNYX - 127 авто.

ТОП-5 автомобилей, которым отдавали предпочтение юридические лица:

Renault Duster - 367 авто. KIA Sportage - 120 авто. Renault Taliant - 118 авто. Škoda Fabia - 92 авто. Škoda Octavia - 83 авто.

Украинский авторынок - интересные новости

Напомним, что недавно специалисты Auto Express обнародовали список лучших новых кроссоверов, которые можно купить в этом году. Лучшим выбором было признано Skoda Elroq - полностью электрическую модель, которую выпускают с 2024 года.

Автомобиль может похвастаться высоким уровнем комфорта, а также просторным интерьером. Вдобавок к этому он оборудован уникальными функциями, которые предлагают автомобили от компании Skoda.

Также ранее свой собственный список лучших кроссоверов 2025 года обнародовали в U.S. News & World Report. Победителем стал Kia Telluride, который похвалили за хорошую управляемость и передовую информационно-развлекательную систему.

