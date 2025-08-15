Силы обороны атаковали порт "Оля" в Астраханской области.

Украинские Силы обороны ударили по морскому порту в Астраханской области РФ, поразив судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта "Оля" (Астраханская область РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порт используется Россией как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

При этом было поражено судно с оружием из Ирана, отмечают в Генштабе.

"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана", - говорится в сообщении.

Сейчас результаты поражения уточняются.

Удары по России

В ночь на 14 августа беспилотники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Волгограде, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами в результате чего на объекте произошли масштабные пожары. а 13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области.

А в начале августа сообщалось об успешном поражении логистического хаба в Алабуге, где российские оккупанты хранили дроны-камикадзе типа "Shahed" и иностранные комплектующие к ним.

