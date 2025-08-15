"Буревестник" может преодолевать десятки тысяч километров.

Российская Федерация, вероятно, готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной боеголовкой 9М730 "Буревестник". Ракета, которую прозвали "летучим Чернобылем", очень опасна при падении. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Правильно ее так называют, потому что у нее маршевый двигатель, он открытого цикла... Разогрев происходит за счет ядерного реактора - портативного ядерного ректора. И нагретый воздух, который вырывается из сопла, несет радиоактивное загрязнение. Поэтому и называют "летучим Чернобылем", - объяснил эксперт.

В целом, по его словам, согласно информации россиян, "Буревестник" примерно в 2,5 раза больше ракеты Х-101 и имеет аналогичную скорость - порядка 900 км/ч. Романенко добавил, что "Буревестник" имеет неограниченную дальность полета из-за того, что ядерный двигатель может работать очень долго. Таким образом, новая ракета может пролетать десятки тысяч километров, но скорость, высота полета, другие параметры - такие же, как у обычных крылатых ракет.

Видео дня

"Поэтому сбивать ее могут все средства противовоздушной обороны, которые занимаются уничтожением крылатых ракет. То есть, истребители, зенитно-ракетные комплексы любого значит образца, кроме самых маленьких, но проблемы начинаются, когда эта ракета упадет на землю. Потому что конечно, что ядерный реактор будет поврежден и придется там, где упала ракета, делать дезактивацию территории", - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что площадь поражения будет зависеть от объема утечки радиоактивного топлива на местности, радиус поражения - от того, какая боевая часть.

"Не думаю, что эти крайне дорогостоящие ракеты, которые еще не доработаны до конца, будут иметь обычные фугасные боевые части. Скорее всего, ядерная часть, а на таких изделиях применяются ядерные части мощностью обычно от 200 до 500 килотонн, то есть примерно половина мегатонны", - сказал Романенко.

Ракета "Буревестник" - что известно

Напомним, по данным Reuters, РФ, судя по всему, планирует в ближайшее время провести испытания крылатой ракеты с ядерной боеголовкой 9М730 "Буревестник". Исследователи изучали спутниковые снимки и считают, что на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море фиксируется высокая активность.

Там увеличилась численность персонала и оборудования, стало больше кораблей и самолетов, связанных с более ранними испытаниями ракеты "Буревестник".

В то же время полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, как работает вундерваффе Москвы. По его словам, испытание такой ракеты является очередной попыткой Путина потрясти ядерным оружием.

"Не получилось у него с "Орешником", не сложилось. И со всеми остальными, которые он в последнее время презентовал. Даже "Сармат" не стартовал, из 7 пусков 6 были взрывы. А седьмая ракета, которая запустилась - неизвестно куда улетела, до сих пор ищут. И сейчас та же самая картина. У россиян технологическая просадка ощущается по всем направлениям. То, что в свое время СССР делал. Но россиянам до СССР, как до Киева рачки, это нереально", - объяснил Свитан.

Вас также могут заинтересовать новости: