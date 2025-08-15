Новая песня называется "Bergmann".

Украинский певец Олег Винник, который живет в Германии, выпустил новую песню на немецком языке.

Фрагмент песни под названием "Bergmann" опубликован в официальном TikTok-аккаунте певца. Винник сообщил, что в ней говорится о предательстве. В частности, там есть слова "я давал тебе свое уважение, но ты скрывал от меня свои поступки" и "продолжаем идти своим путем, но отныне каждый сам за себя":

"О боли, которая режет глубже, чем любая рана. О том, как самые близкие люди могут ударить в спину тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь... и самым подлым образом. Эта песня - для тех, кто знает, как болит, когда теряешь веру в тех, кому доверял больше всего".

Последние новости о Виннике

Напомним, экс-продюсер певца Александр Горбенко обвинял его в выезде в Германию "на заднем сиденье автомобиля, под синим пледиком". Также он заявил, что Винник выгнал его семью из своей квартиры.

Сам певец заявлял, что не бежал из Украины, а вернулся домой, поскольку прожил в Германии более 25 лет. По его словам, именно в той стране родился его сын.

