В списке есть Дракон и Обезьяна.

В пятницу, 15 августа 2025 года, настанет особенный день - День Успеха в период столпа Бин Чэнь (Огненный Дракон), месяца Цзя Шэнь (Деревянная Обезьяна) и года И Сы (Деревянная Змея). Подобные дни в китайской астрологии считаются одними из самых сильных в плане энергии - дела продвигаются быстрее, начинания закрепляются, а результаты радуют своей скоростью. Это идеальный момент для шагов, которые могут повлиять на вашу жизнь надолго, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Дракон

Энергия 15 августа усилит ваше природное влияние на людей. Сегодня вы буквально будете притягивать согласие и поддержку, поэтому день подходит для подписания договоров, принятия важных решений или запуска планов, которые давно ждали своего часа. Ваши слова и предложения будут иметь особый вес - используйте это, чтобы добиться желаемого.

Обезьяна

Вибрации месяца Деревянной Обезьяны в сочетании с Огненным Драконом обостряют ваше чутье на удачные моменты. Любое, даже мелкое действие - звонок, встреча, сообщение - может неожиданно открыть перед вами большие возможности. Главное - реагировать быстро, когда почувствуете "тот самый" момент.

Змея

Сегодня вам будет легче, чем обычно, принимать стратегические решения. Дела, которые застряли, могут внезапно сдвинуться с мертвой точки, причем в вашу пользу. Неожиданные предложения или новые знакомства могут стать началом долгосрочного успеха, если доверитесь своей интуиции.

Петух

Ваша любовь к точности и деталям сегодня будет как никогда кстати. Вы сможете довести до финала проекты или личные задачи, которые давно откладывались. Возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашем будущем. Это день, когда стоит быть открытым к новым контактам и предложениям.

Крыса

Ваша гибкость и умение подстраиваться помогут извлечь максимум из энергетики Дня Успеха. Задачи, которые раньше казались сложными, вдруг покажутся легкими. Могут решиться вопросы, тянущиеся месяцами, причем быстрее, чем вы ожидали.

Лошадь

Сегодня любое начатое дело быстро наберет обороты. Энергия Огненного Дракона будет подталкивать вас к действию без долгих раздумий - и это сработает на руку. Возможны спонтанные поездки, новые встречи и расширение круга общения, которые принесут неожиданные, но приятные результаты.

