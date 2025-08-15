По словам артистки, сейчас стало трудно найти общий язык с Алисой.

Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала о трудностях в воспитании младшей дочери.

Не секрет, что у артистки есть две дочери - 20-летняя Маша, которая недавно вышла замуж за иностранца, и 13-летняя Алиса. По словам Поляковой, у младшей дочери достаточно сложный характер и она тяжело переживает ее взросление.

"С Машей проще. С Алисой тяжело, особенно сейчас. С ней очень классно было в детстве: она была моя, мамина. Но сейчас это совсем другой человек. Иногда это очень больно, потому что она сепарируется и делает это жестко. Неприятная история, но надо ее пережить", - отметила Оля в комментарии "Люкс ФМ".

Она также добавила, что для нее важно не давить на детей и позволять чувствовать себя самостоятельными. Полякова рассказала о своих принципах воспитания так:

"Детям надо давать все, что они хотят, потому что в жизни им еще придется очень много раз слышать отказ, во многом себе отказывать. Поэтому если родители имеют такую возможность, надо вылюбить и воспитать, надо это делать. Главное - чтобы дети на голову не лезли. Это стоит останавливать".

