Оказалось, что в отношении них было выдвинуто обвинение по статье о наркопреступлениях.

Возле Ужгорода пограничники Чопского отряда задержали двух граждан Украины, которые на самокатах пытались незаконным способом пробраться в Словакию.

Как отмечается в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, с помощью средств видеонаблюдения правоохранители заметили, как двое мужчин с рюкзаками передвигались в направлении сопредельного государства на самокатах.

Для поиска и задержания правонарушителей была выслана группа реагирования от отдела "Ужгород". Их остановили в 300 метрах от границы.

Задержанные оказались жителями областного центра Закарпатья в возрасте 34 и 43 лет. Оперативники отряда установили, что в отношении обоих было выдвинуто обвинение по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

"Правонарушители признались, что намеревались попасть вне пунктов пропуска в страны ЕС с целью дальнейшего проживания, трудоустройства и избежания уголовной ответственности. Они заранее составили маршрут, и, хорошо зная местность, отправились к госгранице", - говорится в сообщении.

Так, задержанных мужчин доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела они будут привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Мужчина на параплане пытался пересечь границу

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 48-летнего жителя Хмельницкой области, который решил пересечь границу на параплане.

Параплан он приобрел в Интернете за 500 евро. Для "взлета" выбрал поле неподалеку госграницы и планировал лететь без документов и любой навигации - "на глаз". Полет, который мог закончиться трагедией, пограничники остановили еще до старта: нарушитель был задержан и привлечен к админответственности.

