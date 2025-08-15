Запас хода некоторых современных электромобилей теперь сопоставим с традиционными автомобилями с ДВС.

Одной из самых распространенных причин, почему многие водители все еще не хотят покупать электромобили, являются опасения относительно их довольно ограниченного запаса хода. Тем не менее некоторые современные модели способны легко проехать сотни километров без подзарядки

В What Car? назвали 10 электромобилей с самым большим запасом хода. Некоторые из этих моделей способны проехать более 700 км без подзарядки.

ТОП-10 электромобилей с самым большим запасом хода:

Mercedes-Benz CLA - 779 км Mercedes-Benz EQS - 774 км DS No8 - 750 км Audi A6 e-tron - 747 км Polestar 3 - 705 км Tesla Model 3 - 702 км Peugeot e-3008 - 700 км Volkswagen ID.7 - 698 км Mercedes-Benz EQE - 690 км BMW iX - 686 км

Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения, который выпускается с 2025 года, впервые в истории модели предлагается в полностью электрическом исполнении. Самая "дальнобойная" версия способна проехать почти 780 км без подзарядки.

Также эксперты похвалили Mercedes-Benz CLA за комфортную подвеску и конкурентоспособную цену. Конкурентами модели являются BMW i4 и Tesla Model 3.

Ранее в What Car? определили 10 самых надежных электромобилей с пробегом. Эксперты заявили, что эти модели очень редко выходят из строя.

В частности, в рейтинг вошли Mini Electric и Nissan Leaf. Это недорогие модели, но они превосходят более дорогих конкурентов по надежности.

