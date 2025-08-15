"Укрзализныця" назначает новые поезда сообщением Чоп - Кременчуг и Ясиня - Кропивницкий. Таким образом компания обеспечивает дополнительные маршруты для нескольких регионов на сентябрь.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
Отмечается, что поезд №260/259 Чоп - Кременчуг будет курсировать:
- из Чопа со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам. Отправка из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33;
- из Кременчуга с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям. Отправка из Кременчуга в 14:18, прибытие в Чоп - в 12:45.
Кроме того, поезд №258/257 Ясиня - Кропивницкий будет курсировать:
- из Ясини со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам. Отправка из Ясини в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05;
- из Кропивницкого с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям. Отправка из Кропивницкого в 14:38, прибытие в Ясини - в 13:18.
В УЗ отметили, что новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы. То есть составы поездов, прибывших после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот.
Все билеты уже в продаже в приложении, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов
Дополнительные поезда "Укрзализныци" - последние новости
Железнодорожная компания отреагировала на повышенный спрос и назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Ворохта, который будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.
УЗ также назначила на вторую половину августа ряд дополнительных поездов сообщением Киев-Львов и Киев-Винница.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на август дополнительный поезд сообщением Киев - Одесса, который будет курсировать 20-24 и 27-31 августа.