Новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы поездов.

"Укрзализныця" назначает новые поезда сообщением Чоп - Кременчуг и Ясиня - Кропивницкий. Таким образом компания обеспечивает дополнительные маршруты для нескольких регионов на сентябрь.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что поезд №260/259 Чоп - Кременчуг будет курсировать:

Видео дня

из Чопа со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам. Отправка из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33;

из Кременчуга с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям. Отправка из Кременчуга в 14:18, прибытие в Чоп - в 12:45.

Кроме того, поезд №258/257 Ясиня - Кропивницкий будет курсировать:

из Ясини со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам. Отправка из Ясини в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05;

из Кропивницкого с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям. Отправка из Кропивницкого в 14:38, прибытие в Ясини - в 13:18.

В УЗ отметили, что новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы. То есть составы поездов, прибывших после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот.

Все билеты уже в продаже в приложении, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов

Дополнительные поезда "Укрзализныци" - последние новости

Железнодорожная компания отреагировала на повышенный спрос и назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Ворохта, который будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

УЗ также назначила на вторую половину августа ряд дополнительных поездов сообщением Киев-Львов и Киев-Винница.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на август дополнительный поезд сообщением Киев - Одесса, который будет курсировать 20-24 и 27-31 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: