Ливни в Украине будут с грозами.

На выходных погода в Украине будет преимущественно очень теплая и сухая, однако в конце недели в ряде областей все же пройдут долгожданные осадки. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в выходные прогнозируется преимущественно устойчивый характер погоды на фоне повышенного атмосферного давления.

Синоптик пояснил, что в последующие двое суток погоду в Украине будет определять область высокого атмосферного давления, которая раскинулась на значительную часть Восточной Европы. Благодаря ее влиянию будет преобладать малооблачная погода, без существенных осадков и со слабым ветром.

Однако в воскресенье малоактивные атмосферные фронты с юго-западной Европы начнут влиять на Правобережную часть Украины, поэтому здесь местами пройдут грозовые ливни.

Пожарная опасность в Украине

Напомним, из-за сухой и очень теплой погоды в Украине увеличивается риск лесных пожаров. Из-за этого почти по всей стране объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В частности, в конце текущей недели, 17 августа, высокая вероятность лесных пожаров будет по всей Украине, кроме Киевской, Луганской и Донецкой областей.

По данным Укргидрометцентра, в августе этого года ожидается осадков лишь 64-73% от нормы. Только в западных областях их выпадет 80-120% нормы.

