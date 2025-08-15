Среди демократов наблюдается более скромный уровень поддержки решений Трампа по сравнению с республиканцами.

Более половины американцев не верят в способность президента США Дональда Трампа принимать правильные решения в вопросе российско-украинской войны. Об этом пишет Politico.

По данным опроса Pew Research Center, проведенного в начале августа, почти 60% респондентов заявили, что они не уверены в том, что Трамп способен принимать правильные решения для урегулирования российско-украинской войны. Демократы выразили значительно меньшую поддержку решений президента США, но уровень доверия снизился даже среди республиканцев.

Отмечается, что 73% респондентов ответили, что они в некоторой степени или очень уверены в способности Трампа справиться с войной. В июле 2024 года этот показатель составлял 81%.

Видео дня

Кроме того, американцы раскололись поровну в вопросе о том, несет ли США ответственность за помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Согласно опросу, демократы гораздо чаще поддерживали предоставление американской помощи. Тем не менее всего около трети американцев считают войну серьезной угрозой интересам США, что является резким падением по сравнению с 2022 годом.

Также опрос показал, что сейчас все меньше американцев считают, что Трамп слишком благосклонен к России. Это изменение произошло после его угроз ввести санкции и пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, несмотря на то, что этого не произошло.

В издании поделились, что опрос проводился онлайн и по телефону с 4 по 10 августа среди случайной выборки из 3554 взрослых американцев. Погрешность составляет около 1,8 процентных пункта.

Путин и Трамп могут достичь соглашения на Аляске

Ранее источник, близкий к Кремлю, сообщил агентству Reuters, что во время встречи на Аляске 15 августа президент США и Дональд Трамп могут достичь соглашения. По его словам, обе стороны заранее смогли найти определенные точки соприкосновения.

В агентстве напомнили, что Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня. Тем не менее одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

Также аналитики говорят, что Путин может попытаться создать видимость того, что он дает Трампу то, что тот хочет. При этом он сохранит свободу действий для эскалации войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: