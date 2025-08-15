Это не первый случай спора о месте происхождения колбасок.

Между двумя немецкими землями, Баварией и Тюрингией, возник спор относительно того, кто может претендовать на изобретение колбасы Bratwurst, пишет BBC.

Отмечается, что до сих пор таверна Wurstkuchl в Баварии утверждала, что является "старейшим киоском с колбасками в мире". Она расположена на Каменном мосту в Регенсбурге на реке Дунай. Считается, что самое древнее задокументированное свидетельство о поваре или продуктовом киоске на Каменном мосту датируется 1378 годом.

Но теперь историки в Эрфурте, столице федеральной земли Тюрингия, наткнулись на документ 1269 года, в котором упоминаются люди, которые арендовали здание с киоском для жарки мяса (Brathütte) и жаровней (Bräter) - более чем на 100 лет раньше, чем киоск с колбасой в Регенсбурге.

Сейчас историки ищут в Эрфурте место, где когда-то стоял киоск с колбасками. Ни один ресторан там пока не претендовал на звание старейшей точки с колбасками.

Ранее в Тюрингии самое древнее письменное упоминание о братвурсте датировалось 1404 годом. В нем описывалось, как в городе Арнштадт тратили "1 грош на оболочки для братвурст".

Тем временем в Регенсбурге Wurstkuchl продолжает производить свои колбасы. На их сайте говорится о том, что "многое осталось неизменным" со времен Средневековья, в частности открытый гриль на углях, домашние колбаски из чистой свиной ветчины, квашеная капуста из собственного ферментационного погреба и хорошо известная горчица Wurstkuchl.

В ответ на сообщение о предыдущем киоске с колбасками, владелица ресторана Wurstkuchl Александра Майер заявила немецкому телеканалу BR24, что ее это совсем не беспокоит.

Она сказала, что гордится тем, что ее семья производит колбасы, и что люди приходят из-за качества продукции.

"Я не думаю, что люди скажут: "Я больше туда не хожу, потому что это лишь вторая старейшая точка", - цитирует издание Майер.

Отмечается, что это не первый случай спора относительно колбасок - баварские города Регенсбург и Нюрнберг ранее претендовали на звание старейшего колбасного киоска. В конце концов, решение было вынесено в пользу Регенсбурга.

