Владелица орхидеи рассказала, как на своем опыте поняла, что именно нужно для регулярного цветения орхидеи.

Владелица орхидеи рассказала иданию Express, как ей удаётся получать пышное цветение три раза в год. Из трёх купленных орхидей выжила только одна, но именно она регулярно радует хозяйку белоснежными бутонами.

Как поливать орхидею

Первое и одно из самых важных правил - не заливать растение. Избыточная влага приводит к гниению корней, увяданию листьев и неприятному запаху. Осенью и зимой орхидею поливают раз в две недели, летом — еженедельно. Серые корни — сигнал, что нужна вода, зелёные — влаги достаточно.

Как подкармливать орхидею

Второе правило — умеренная подкормка. Весной и изредка осенью владелица добавляет несколько капель удобрения в лейку раз в месяц. Перекорм опасен: соли накапливаются и вредят корням.

Как обрезать орхидею

Третье важно правила — это правильная обрезка. После цветения стебель срезается чуть выше второго узла, а полностью засохшие побеги удаляются у основания. Увядшие цветы убираются вручную, если не опадают сами.

Где лучше всего поставить орхидею

Четвёртое правило садовода — это грамотное размещение. Фаленопсису нужен яркий рассеянный свет. Растение у женщины круглый год стоит возле южного окна, но прикрыто другими горшками от прямых лучей. Его не ставят рядом с батареями, обогревателями или на сквозняках.

И, наконец, пятое правило — терпение. Орхидеи растут медленно и не любят частых перестановок, обильных поливов и агрессивной обрезки. Спокойный и стабильный уход — лучший способ сохранить их здоровье и добиться регулярного цветения.

