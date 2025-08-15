По словам пользователей сети, такой метод действительно работает.

Садиться в машину, которая нагрелась на солнце, является одним из самых неприятных занятий летом. Согласно исследованию, температура в салоне авто может достигать 37 °C всего за 10 минут при температуре воздуха 27 °C. Однако небольшая вещь под названием гидродинамика может помочь избавиться от душного воздуха и впустить свежий, пишет Real Simple.

В частности профессор математики Кембриджского университета Ханна Фрай объяснила, как это происходит.

"Не беспокойтесь о включении кондиционера. Это займет пять минут. Это того не стоит", - отметила она.

После чего Фрай показывает способ, который, по ее словам, она использует постоянно, однако предупредила, что он может выглядеть забавно.

Как это сделать

Припаркуйте автомобиль и полностью опустите заднее окно со стороны пассажира. Затем, стоя снаружи авто, несколько раз быстро откройте и закройте дверь со стороны водителя.

"Когда вы открываете и закрываете двери, особенно если делаете это быстро, двери, двигаясь наружу, выталкивают весь воздух, который находится на их пути", - объяснила профессор.

По ее словам, когда "горячий, душный, неприятный воздух внутри автомобиля" вытягивается наружу, возле водительского сиденья образуется зона низкого давления, где создается своеобразный вакуум.

"И единственный способ заполнить его - это приятный, свежий, легкий воздух, который поступает через заднее окно с противоположной стороны. Явление, когда воздух врывается в зону низкого давления - так же, как работает ветер - называется объемным потоком", - цитирует слова Фрай Real Simple.

Действительно ли этот метод работает?

Под видео профессора появилось много комментариев, которые подтвердили, что такой лайфхак действительно работает.

"Рада, что есть научные доказательства, подтверждающие мои действия, потому что я чувствую себя глупой, когда это делаю, но это работает на 100%!!!", - написала одна из пользовательниц в TikTok.

Однако некоторые эксперты все же советуют использовать в таких случаях кондиционер, ведь не во всех регионах такой способ может помочь охладить машину.

Другие советы экспертов

Ранее известный эксперт назвал автомобиль, который "почти невозможно" отремонтировать. По его словам, эта тенденция началась с Audi A2, где водители не могли открыть капот автомобиля, а имели доступ к "сервисному люку".

Также эксперты рассказали, какие автомобили имеют ужасные двигатели. По их словам, в этот перечень вошли BMW i8, Mazda RX-8, Pontiac Fiero, Toyota MR2 Spyder и Land Rover Range Rover с двигателем 5.0.

Вас также могут заинтересовать новости: