Власти Венеции хотят поднять для туристов стоимость проезда на бюджетных гондолах "трагетти".

Жители итальянской Венеции протестуют против того, чтобы инфлюенсеры в социальных сетях рассказывали туристам о дешевых гондолах, которыми местные регулярно пользуются для передвижения по городу.

Как пишет The Times, в последнее время у четырех переправ на главном водном пути Венеции выстраиваются длинные очереди на паромы, которые позволяют жителям пересечь Гранд-канал за 70 евроцентов, в то время как туристы платят 2 евро. Это огромная экономия по сравнению с 80 евро, которые гости Венеции обычно платят за официальную 30-минутную поездку на гондоле по каналам.

Отмечается, что блогеры все чаще рекомендуют туристам, желающим сделать селфи на борту, большие гондолы "трагетти" как быструю и дешевую альтернативу туристическим лодкам.

"Паромы стали последним трендом для туристов, которые хотят сэкономить и прокатиться на гондоле. Благодаря инфлюенсерам и блогерам это стало одним из самых популярных развлечений в Венеции, и в результате страдают венецианцы", – пожаловался местный художник Андреа Моруккьо.

Пока недовольные местные жители, нагруженные покупками, выстраиваются в очередь к трагетти, следуя за туристами со смартфонами, они находят допольнительную причину переехать и еще больше сократить население венецианского исторического центра.

Издание отмечает, что специализированные путеводители уже давно рассказывали читателям о трагетти как "одном из главных транспортных секретов Венеции" и "основном способе поездок многих венецианцев на работу". Но местные жители говорят, что именно недавняя реклама этого лайфхака инфлюенсерами изменила ситуацию.

"На этой гондоле всего за 2 евро за четыре минуты можно пересечь Гранд-канал – достаточно, чтобы сделать фотографию и отправить ее друзьям", – написала ютубер Джованна Санторо.

"Это действительно быстрая поездка, но она отлично подходит для путешествующих в одиночку или тех, кто не хочет платить 80–100 евро за поездку на гондоле", – добавил пользователь Instagram под ником Eat with Ange.

И хотя конструкция гондол Traghetti отличается от венецианских – ими управляет один гондольер, а не два, но это не отпугнуло туристов.

На фоне этого советник Венеции по туризму Симоне Вентурини сообщил в комментарии The Times, что город рассматривает возможность повышения стоимости проезда для туристов на "трагетти" и использования вырученных средств для открытия двух новых паромных переправ через Гранд-канал.

"Повышение было бы оправдано, поскольку туристы используют эту услугу вместо поездки на гондоле", – заявил он.

Тем временем, член городского совета и бывший глава ассоциации гондольеров Альдо Реато признал, что с 30 миллионами туристов, ежегодно посещающих Венецию, очереди на паромных причалах неизбежны. И это число может снова вырасти, поскольку в городе планируют снимать часть сцен для популярного сериала Netflix "Эмили в Париже".

Как Венеция борется с чрезмерным туризмом

Как ранее сообщал УНИАН, чрезмерный туризм уже много лет портит жизнь жителям Венеции. На этом фоне несколько лет назад жемчужина Италии первой в мире ввела платный вход в центр города для туристов.

Впрочем, это не успокоило разгневаных местных жителей. Например, не так давно владелец местного ювелирного магазина и по совместительству глава ассоциации "Пьяцца Сан-Марко" Сетрак Токацьян предложил резко повысить плату за въезд в город для туристов – до 100 евро за человека.

