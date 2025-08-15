Amazon Prime Video опубликовал первый взгляд на будущий приквел к сериалу "Пацаны" под названием "Vought Rising".

На опубликованных в Instagram изображениях со съемок можно увидеть Дженсена Эклза в роли Soldier Boy, Мейсона Дая как Bombsight, Элизабет Поузи в роли Private Angel и Уилла Хохмана как Torpedo. В подписи к фото указано:

"Когда-то эти четверо были такими же американскими, как яблочный пирог. Встречайте новую историю о происхождении мира "Пацанов" - "Vought Rising", съемки которой стартуют в этом месяце".

"Vought Rising" станет приквелом, который расскажет о становлении корпорации и истоках культовых супергероев в мире "Пацанов". Проект расширит франшизу, в которую уже входят оригинальный сериал и спин-офф "Gen V", и углубит историю вселенной, показав события, которые сформировали современный порядок супергеройской индустрии.

Сериал "Пацаны"

"The Boys" - это американский сатирический супергеройский телесериал, основанный на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Премьера состоялась 26 июля 2019 года на платформе Amazon Prime Video.

События сериала разворачиваются в мире, где супергерои - это не безупречные защитники человечества, а звезды шоу-бизнеса и инструменты крупных корпораций. Они обладают незаурядными силами, но часто используют их эгоистично, безответственно или даже жестоко.

Главным антагонистом выступает группа самых популярных супергероев под названием "Семерка", контролируемая корпорацией Vought International. Противостоять им пытается отряд "Пацаны", возглавляемый Билли Бутчером (Карл Урбан). Их цель - разоблачать преступления супергероев и бороться с их злоупотреблением властью.

Сериал известен своей черной сатирой, острой критикой корпоративной культуры, медиа-манипуляций и культа знаменитостей, а также большим количеством сцен жестокости и черного юмора.

