Россияне пытаются окончательно перерезать логистику в Доброполье.

Враг, скорее всего, сейчас будет продвигаться на Покровском направлении на запад с целью окончательно перерезать логистику уже к городу Доброполье. Об этом сказал военный с позывным "Скиф", командир экипажа беспилотных авиационных комплексов отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ в эфире "Киев24".

Он отметил, что на Покровском направлении ситуация довольно сложная, большинство логистических путей находится под постоянным контролем врага. По его словам, ситуация с каждым днем усложняется, но уже есть утешительные новости, что она понемногу стабилизируется, но ослаблением это не назовешь.

"Враг не оставляет попыток не только захватить город Покровск, но и перерезать логистические пути, которые к этому городу подходят. Учитывая то, что Доброполье является одним из городов по трассе Константиновка-Покровск, то эта трасса уже перерезана. И следующее направление - это Краматорск-Покровск, а Доброполье находится на его пути. Если смотреть на выступ, который в форме рогатки, то это была попытка врага не только перерезать логистику в Покровск, но и в город Доброполье", - подчеркнул он.

По его словам, враг на Покровском направлении достиг "довольно больших успехов" и сейчас эту ситуацию пытаются исправить комплексно Силы обороны.

"Скиф" рассказал, что вражеские ДРГ просачиваются в населенные пункты, в частности, в Покровск. По его словам, то выступление, которое создал враг на Покровском направлении довольно тонкое и удерживать его ему будет сложно.

"Я не думаю, что дальше будет происходить продвижение на север. Скорее всего сейчас будет как раз продвижение на запад с целью окончательно перерезать логистику уже в город Доброполье через такие населенные пункты как, например, Белозерское. Надеюсь, что этого удастся избежать", - отметил "Скиф".

Ситуация вокруг Доброполья - что известно

Как сообщил представитель Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев, ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Он отметил, что Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы оккупантов.

Спикер добавил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность на Добропольском и Покровском направлениях. По его словам, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери.

