Грабский отметил, что российское командование само было удивлено успехом.

Ситуация на Покровском направлении, где вблизи Доброполья произошел, хоть и не прорыв фронта, а просачивание врага в глубину украинской обороны, является серьезным и тревожным сигналом для ВСУ. Об этом полковник запаса, участник миротворческих миссий, военный эксперт Сергей Грабский сказал в эфире телемарафона.

"Произошло просачивание, то есть прохождение отдельных групп военнослужащих РФ общей численностью, по некоторым данным, до двух мотострелковых рот, вглубь нашей территории. Это очень опасно с учетом того, какую линию фронта и какое построение нашей обороны мы имеем. Это противник может зайти и закрепиться. Сегодняшние средства доставки позволяют врагу в случае правильной подготовки и применения достаточно долго поддерживать боевую способность и удерживать свои позиции до подхода основных сил, которые состоят из бронетанковых и мотострелковых подразделений", - подчеркнул он.

При этом эксперт добавил, что такое просачивание в пределах Донбасса чрезвычайно сложно сделать, поэтому российское командование было удивлено своей удачей и это ему стоило очень дорого, потому что основные группы пехоты уничтожаются, хотя боевые действия ведутся достаточно жестко. По его словам, противник пытается удержать ситуацию в свою пользу и помешать отрезанию как минимум этого выступа, который протянулся к Золотому Колодцу.

Видео дня

"Думаю, что российское военное командование именно удивилось, что группы пехоты зашли так далеко, кстати, не порвав линию обороны", - подчеркнул Грабский.

При этом добавил, это серьезный тревожный звонок для украинских военных.

"Если врагу такой маневр удался в условиях Донбасса, где высокоурбанизированная территория, то что тогда говорить о просторах Запорожских, Херсонских и Днепропетровских степей, где такое просачивание трудно будет зафиксировать и еще труднее уничтожить".

По его словам, в перспективе это очень важный урок для нас по усилению наблюдения и организации огневого взаимодействия между нашими опорными пунктами, потому что физически не можем рыть траншеи на сотни километров.

Грабский убежден, что Силы обороны с этим конкретным просачиванием врага справятся, но из этого надо делать очень серьезные выводы, в частности, о необходимости укомплектования войска.

"Это не дело, когда в наших боевых порядках уровень укомплектованности войск едва переваливает за 50%", - подчеркнул он.

Ситуация под Добропольем

Как сообщал УНИАН, в Генштабе заявили, что на Добропольском направлении, где накануне РФ имела продвижение, стабилизируется.

Отмечалось, что Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы оккупантов. Направление было усилено, в частности, 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов".

Вас также могут заинтересовать новости: