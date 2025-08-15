Среди беженцев из Украины стало больше мужчин.

В июне 2025 года количество украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, выросло еще на 5,6 тысячи человек - до 992,5 тыс., что является самым большим месячным приростом среди всех стран Европейского Союза. Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

По данным центра, хотя темпы роста замедлились по сравнению с июнем 2024 года, когда украинская община увеличилась на 12,5 тыс. человек, Польша сохраняет второе место в ЕС по количеству украинцев под этим статусом после Германии (около 1,2 млн человек) и остается домом для 23% всех украинцев, получивших временную защиту в Европе. В целом, по данным Евростата, по состоянию на 30 июня в ЕС под временной защитой находилось более 4,3 млн граждан Украины.

"За год количество украинцев на тысячу поляков увеличилось с 26 до 27. Эти данные свидетельствует о том, что Польша сохраняет привлекательность для украинцев как место временного или даже долгосрочного проживания. Кроме того, решение Европейского Совета о продлении действия временной защиты до 4 марта 2027 года дает украинцам в Польше больше уверенности в завтрашнем дне, а также возможность планировать обучение, работу или интеграцию в местные общины", - отмечает директор аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

Аналитики центра также обращают внимание, что рост количества украинцев, находящихся под временной защитой в странах ЕС, сопровождается изменениями в демографическом составе. Так, доля женщин в структуре беженцев снизилась с 45,6% до 44,7%, а мужчин, наоборот, выросла - с 22% до 24,1%.

Григоренко отметил, что рост доли мужчин в странах Евросоюза может быть связан с тем, что после первых лет войны украинские мужчины, которые имели право на выезд (многодетные родители, люди с инвалидностью, пожилые мужчины), чаще присоединяются к своим семьям в ЕС.

"Кроме того, если первые волны выезда были преимущественно вынужденными и имели защитный характер (женщины с детьми бежали от опасности), то теперь больше украинцев выезжают по экономическим причинам - поиск работы или стабильных условий жизни. Однако фактор обстрелов мирных городов Россией тоже нельзя исключать - увеличение их интенсивности снова заставляет украинцев выезжать за пределы Украины", - сказал директор центра Gremi Personal.

Он также обратил внимание, что в структуре временных беженцев сохраняется высокая доля детей (более 31%), что в долгосрочной перспективе может создавать риски невозвращения части семей в Украину после завершения войны.

"Длительное присутствие значительного количества женщин и детей за рубежом создает риски депопуляции и "потери поколения". А постепенное увеличение доли мужчин может свидетельствовать о закреплении семей в ЕС и потенциальном снижении шансов на их возвращение в Украину после войны", - резюмирует аналитик.

Беженцы из Украины - последние новости

По данным Евростата, около 4,31 миллиона человек, выехавших из Украины в результате полномасштабного вторжения России, имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза. Среди стран ЕС больше всего украинцев со статусом временной защиты приняли Германия - 1 196 645 человек (27,8% от общего количества), Польша - 992 505 (23%) и Чехия - 378 420 (8,8%).

Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры, из-за чего они станут уязвимыми к возможному аресту и депортации. По оценкам, 120 тысяч украинцев, которые бежали в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту, из-за чеговозникнут проблемы с работой.

