Бывший муж оскароносной актрисы Хэлли Берри, экс-бейсболист Дэвид Джастис, пожаловался, что она не готовила и не убирала в их браке.

В подкасте All the Smoke мужчина заявил, что решил развестись, потому что она "не готовила, не убирала и не казалась материнской". Он признался, что тогда, как молодой мужчина, задал себе вопрос: "Хочу ли я, чтобы эта женщина была матерью моих детей, хочу ли строить с ней семью?".

По его словам, со временем он понял, что недостаток опыта и знаний об отношениях сыграл большую роль в их разрыве, и даже признал, что брак, возможно, можно было бы спасти, если бы он "знал о терапии":

"Мы проводили много времени отдельно, потому что она снималась в фильмах то в одной, то в другой стране. И, честно говоря, мы, пожалуй, смогли бы добиться успеха, если бы я знал о терапии".

Скандальное заявление Джастиса вызвало активные обсуждения в сети, а фанаты актрисы стали на ее сторону, обвиняя спортсмена в сексизме. Сама Хэлли Берри в свой день рождения опубликовала в Instagram фотографии с отдыха со своим бойфрендом, музыкантом Ван Хантом, и ребенком:

"Уф...! Готовка, уборка и материнские обязанности", - добавила она.

