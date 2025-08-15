Когда Луна соединится с Венерой, Вселенная словно подаст сигнал - пора выдохнуть и отпустить лишнее.

После 15 августа 2025 года для трех представителей Зодиака наступит период большей легкости и внутреннего спокойствия. Соединение Луны и Венеры смягчит общую энергетику и снизит потребность быть постоянно в центре событий. Это время, когда, чтобы почувствовать гармонию, полезно немного дистанцироваться от внешнего шума, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Для этих трех знаков середина августа станет моментом, когда важно сознательно замедлиться. Звучит необычно, но именно отказ от участия в лишней суете позволит сохранить силы. Пятница станет напоминанием: иногда лучший способ быть в ресурсе - это шаг назад. Вместо бесконечных споров и комментариев - тишина и понимание, что главное уже внутри вас.

Рак

Если в последнее время вы ощущали, что мысли не дают покоя, то хорошая новость - скоро все изменится. Уже 15 августа вы почувствуете облегчение, Рак. Луна с Венерой создадут мягкий фон, который поможет избавиться от лишнего напряжения. Эта астрологическая связка подскажет: уходите от драмы и сохраняйте личное пространство. Чем меньше вовлеченности в чужие конфликты, тем больше энергии останется для себя. Откажитесь от общения с теми, кто вечно втягивает вас в свои переживания. Это время для вашего личного спокойствия.

Лев

Все, что потребуется 15 августа, чтобы почувствовать гармонию - это ваше желание отпустить то, что мешает. Если вас втянули в драму, просто выйдите из игры. Верните себе внутренний свет, Лев. Не позволяйте мелочам или чужим настроениям гасить вашу энергию. Вы слишком долго раздавали силы направо и налево. Пусть этот день станет моментом, когда вы вновь вспомните, что вам нравится, где вы хотите быть и с кем общаться. Уберите все лишнее, чтобы на пути осталась только ваша мечта.

Дева

Девы, середина августа принесет вам долгожданное чувство внутреннего равновесия. Вы осознаете: вам не нужно контролировать все и всех, особенно чужие слова или поступки. Вы тратили силы на то, что не приносило пользы, из-за чего лишались покоя. Постоянная готовность защищаться только истощала вас. Транзит Венеры подарит понимание: ваше настроение зависит только от вас. Вы вправе не вмешиваться и сохранять дистанцию. Это и станет ключом к счастливому состоянию.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака скоро влюбятся, им обеспечен романтический прорыв.

Вас также могут заинтересовать новости: