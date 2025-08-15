Внутренние ощущения и подсказки интуиции помогут укрепить и приумножить материальные ресурсы.

С 18 по 24 августа три представителя зодиакального круга окажутся в зоне особого денежного везения. Лунная энергетика будет задавать ритм грядущим событиям, побуждая довериться внутреннему голосу, даже если логика подсказывает обратное. В этот период может понадобиться рискнуть - сменить работу, начать свое дело или вложить средства, не имея стопроцентной уверенности в исходе. Главное - действовать с ощущением изобилия, тогда и финансовые возможности будут приходить сами, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Вы достойны жизни в изобилии, Близнецы. В среду, 20 августа, Луна встретится с Венерой в знаке Рака, открывая период, наполненный позитивом и перспективами. В эти дни может появиться заманчивое предложение, способное заметно укрепить ваши финансы. Сосредоточьтесь на том, что связано с домом и личным пространством. Это может быть инвестиция в жилье, работа из дома или запуск собственного проекта. Все, что вы будете делать ради увеличения доходов в этот период, принесет радость и чувство вовлеченности, а не усталость. Не гонитесь за успехом силой - выбирайте то, что наполняет вас энергией и вдохновением.

Рак

Рак, пора перестать прятать свои желания. Ты привык хранить мечты в глубине души и не всегда заявляешь о себе в финансовых вопросах. Но на этой неделе ситуация изменится: Луна и Меркурий соединятся во Льве, а это значит - будут и неожиданные возможности, и повод отстоять свои интересы. Луна усилит интуицию, а Меркурий принесет предложения, которые стоит рассмотреть. Не бойся переговоров и смело озвучивай условия, которые считаешь справедливыми. Энергия Льва придаст уверенности и отваги. Ты знал, что перемены грядут - и теперь время действовать.

Лев

Лев, пришло время стратегического подхода. 24 августа Новолуние в Деве даст мощный толчок к финансовому обновлению. Дева символизирует планирование, внимательность к деталям и умение залечивать старые "денежные" раны. Это Новолуние особенное - первое из двух в Деве, причем второе, 21 сентября, совпадет с солнечным затмением. Уже 22 августа начинается сезон Девы, и вам важно задать направление своим действиям. Работайте на перспективу, доверяйте интуиции и будьте готовы к тому, что первые результаты вы увидите ближе к осени. Энергия этих недель поможет оживить вашу финансовую сферу, но Вселенной нужно время, чтобы сложить картину полностью.

