Россияне смогли увеличить дальность своих ракет, отметил эксперт.

В России возникли проблемы с производством высокоточной авиационной ракеты класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия Х-59 - из старых ракет оккупанты собирают новые. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

В частности, его попросили прокомментировать сообщение ГУР Минобороны Украины о том, что в РФ не могут выполнить государственный оборонный заказ, потому что у врага нехватка комплектующих для производства ракет Х-59.

"Во-первых, они вынуждены менять двигатели на этих ракетах. Они берут двигатели из старых ракет, потому что новые двигатели требуют более качественных компонентов. Поэтому они меняют двигатели на этих ракетах на более старые модификации. Конечно, это влияет, как на дальность ракет, так и на скорость этих ракет. Кроме того, там один из важнейших и самых дорогих компонентов - это головка самонаведения", - рассказал эксперт.

Видео дня

Он пояснил, что раньше, на этих ракетах предыдущих (советских) модификаций, головка самонаведения была телевизионная - через видеоканал, но они имели дальность 40-45 км. Сейчас дальность этих ракет выросла до 300 км, и россияне вынуждены были поставить GPS-спутниковую систему и инерциальную систему навигации. Поэтому, по словам Романенко, "немного пострадала" точность попадания этими ракетами.

"Конечно, проблемы у них и с электронными компонентами. Практически все они - производства Соединенных Штатов и Швейцарии, но это - коммерческие компоненты, которые трудно проследить, как они от производителя доходят до конечного пользователя", - констатировал Романенко.

По данным эксперта, оккупанты мало используют указанные ракеты. Например, за июль было применено против Украины семь Х-59, в июне - 14 единиц. То есть, добавляет специалист, россияне вынуждены лимитировать их использование в боевых условиях, потому что не выполняются производителями гособоронзаказ. Не последнюю очередь в этом сыграл тот факт, что Силы обороны регулярно запускают дроны по соответствующему заводу в Смоленске.

В то же время Романенко отметил, что вооружения у россиян хватает, в частности, есть ракеты Х-69, которые изготавливаются в РФ другим производителем - такое вооружение рассчитано на аналогичный радиус действия. Также в РФ есть модернизированные Х35, разрабатывается новая ракета - Х-50.

"То есть, нам еще бить и бить по производителям", - констатировал эксперт.

В РФ не выполняют гособоронзаказ на ракеты Х-59 - что известно

Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в РФ не выполняют гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59. Разведка обнародовала интерактивную схему и информацию о 116 предприятиях, привлеченных к производству Х-59М2/М2А.

Говорилось, что почти 40% из этого перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира, но даже при таких условиях РФ испытывает проблемы с производством.

Вас также могут заинтересовать новости: