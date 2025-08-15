Несмотря на обещания Трампа не заключать сделку, есть опасения, что Путин завоюет доверие президента США.

В определенной степени российский диктатор Владимир Путин уже победил, ведь он давно мечтал о личной встрече с президентом США. Как известно, американские лидеры редко встречаются с изгоями, однако встреча с Дональдом Трампом придает президенту РФ легитимности, льстит его амбициям великой державы и является пропагандистским ходом, который улучшает его внутренний авторитет. Об этом пишет зарубежный корреспондент Эдриан Бломфилд для The Telegraph.

"Получив символическую победу, Путин будет надеяться, что пятничная встреча на Аляске принесет гораздо большее: легитимизацию его захвата украинских территорий. Для Владимира Зеленского, лидера Украины, это, пожалуй, самый опасный момент войны - момент, когда судьба его страны может быть решена на встрече, на которую его не пригласили", - отметил автор материала.

По словам Бломфилда, если произойдет худшее, украинский лидер и его европейские союзники опасаются, что это будет равносильно измене, которая по масштабам не будет уступать историческим разделениям большой власти.

"Уже проводятся параллели с Ялтой 1945 года, когда Сталин заставил Черчилля и Рузвельта перекроить границы Польши и отдать ее под советское господство, и Мюнхеном 1938 года, когда Чемберлен отдал Судеты Гитлеру - решения, принятые без присутствия заинтересованных стран", - подчеркнул обозреватель.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, Зеленский вместе с европейскими союзниками ведет напряженные дипломатические переговоры после того, как посланник Трампа Стив Уиткофф вернулся со встречи в Москве на прошлой неделе, заявив о неожиданном прорыве.

Тогда он отметил, что Путин готов прекратить боевые действия в обмен на сдачу территорий на востоке Украины.

"Это заявление настолько поразило Белый дом, что Трамп отказался от планов ввести новые санкции против России и вместо этого согласился на проведение большого саммита", - отметил автор материала.

В то же время один из европейских чиновников рассказал для The Telegraph, что российское предложение было гораздо менее существенным, чем сначала считалось.

Уиткофф, скорее всего, думал, что Путин предложил сдать оккупированные Россией территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на территории Луганщины и Донетчины, которые находятся под контролем Украины.

Однако на самом деле российский диктатор требовал отдать ему все Луганскую и Донецкую области в обмен на прекращение огня и замораживание линии фронта на Запорожье и Херсонщине.

После этого европейские лидеры были обеспокоены тем, что Трамп может рассмотреть эту идею. Однако Трамп пообещал:

"Я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам сразу после встречи. Я не буду заключать соглашение".

В свою очередь дипломаты считают, что Трамп часто подвергается влиянию последнего человека, с которым он разговаривает. Более того, риск увеличивается, когда этот человек - Путин.

"Вопрос в том, кто будет в комнате, чтобы помочь Трампу раскусить Путина, когда тот будет врать. И я боюсь, что ответ таков: никто", - отметил западный дипломат.

Автор публикации прогнозирует, что Путин, скорее всего, будет льстить и уговаривать Трампа. В частности он в очередной раз может заявить, что Украина сама спровоцировала вторжение. Кроме того, он может получить благосклонность президента США, поддержав его территориальные посягательства на Гренландию.

"Если ему это удастся, саммит может закончиться тем, что Трамп повторит тезисы Кремля и поддержит разделение Украины, что вобьет клин в западный альянс. Зеленский тогда окажется перед неприятным выбором: принять невыгодное соглашение или отклонить его и быть признанным Вашингтоном агрессором, рискуя потерять жизненно важную поддержку США", - анализирует Бломфилд.

В то же время европейские лидеры надеются, что они сделали достаточно, чтобы предотвратить худшее. Если их дипломатия будет успешной, то Трамп может даже вернуться к своим угрозам о более жестких санкциях, которые могут подтолкнуть Москву к настоящему перемирию, считает обозреватель The Telegraph.

"Это слабая надежда. Но даже после такого неудачного начала все еще существует вероятность, что два президента смогут найти общий язык для возобновления мирного процесса, в котором так нуждается истерзанная и окровавленная Украина", - подытожил Бломфилд.

Встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости

В то же время источники Reuters сообщили, что Путин и Трамп достигнут соглашения на Аляске. По данным источников, президент РФ сделал предложение о возможной ядерной сделке, которая может помочь обоим сохранить лицо.

"Судя по всему, некоторые условия будут согласованы завтра (в пятницу), поскольку Трампу невозможно отказать, и мы не можем отказать (из-за санкционного давления)", - добавил собеседник издания.

В свою очередь кандидат политических наук Игорь Рейтерович объяснил, чем может обернуться встреча диктатора с Трампом. Он отметил, что сам факт переговоров на Аляске уже является для правителя РФ плюсом.

"Он не просто вышел из изоляции, а вышел сразу на уровень Соединенных Штатов (а он уже помешан на том, что ему надо общаться напрямую с американцами, президентом Соединенных Штатов). То есть, он уже не президент-изгнанник, который выбирает страны, куда ему вообще можно поехать, а он летит в США", - подчеркнул Рейтерович.

