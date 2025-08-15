Эксперты ожидают, что к июню 2026 года на рынке будут сотни тысяч баррелей "лишней" нефти.

Цены на нефть 15 августа снизились, частично отыграв рост 14 августа, из-за высокой инфляции в США и торможения экономического роста Китая - двух крупнейших потребителей "черного золота", сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 39 центов, до 66,45 долларов за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI снизилась на 42 цента, до 63,54 доллара за бочку.

Согласно данным правительства Китая, рост промышленного производства в Поднебесной упал до восьмимесячного минимума, а оборот розничной торговли рос самыми медленными темпами с декабря. К тому же Китай наращивает экспорт нефтепродуктов, "что свидетельствует о падении внутреннего спроса на топливо".

Падению цен также способствовали прогнозы роста профицита на рынке нефти, а также перспектива сохранения высоких процентных ставок в США. Высокие процентные ставки негативно влияют на экономическую активность, что повышает риск сокращения спроса на топливо.

Аналитики Bank of America заявили, что ожидают более длительный период избытка нефти на рынке, ссылаясь на рост поставок со стороны ОПЕК+. Теперь аналитики прогнозируют средний профицит сырья в 890 000 баррелей в сутки с июля 2025 года по июнь 2026 года.

Инвесторы также ожидают встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа, где главным вопросом повестки дня будет прекращение огня в войне в Украине.

"Прекращение огня может привести к ослаблению санкций на поставки российской нефти", - констатируют журналисты.

Цены на нефть и встреча на Аляске

14 августа цены на нефть выросли из-за новых угроз президента США Дональда Трампа в адрес России. Американский лидер пригрозил Кремлю "серьезными последствиями", если договоренности на Аляске по урегулированию российско-украинской войны не будут достигнуты.

Ожидается, что 15 августа президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Источники Reuters прогнозируют, что на встрече будет достигнуто соглашение.

