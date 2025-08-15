Рэпер поддерживает общение с бывшей женой после развода.

Известный украинский рэпер Потап показался с бывшей женой Ириной Горовой.

Артист опубликовал в своем Instagram совместное фото в самолете. На снимке Потап позирует с экс-супругой и их общим сыном Андреем.

"Новая глава в жизни для Андрея. Важно разделить важные моменты как родители", - подписал фотографию рэпер.

Оказалось, что они все вместе полетели в Великобританию. Именно там будет учиться 16-летний парень. В каком именно учебном заведении - Потап не отметил.

К слову, Ирина Горовая и Алексей Потапенко сыграли свадьбу в 1999 году. У них родился общий сын Андрей. Однако в 2014 году пара решила расстаться. Они смогли остаться в дружеских отношениях и даже создали продюсерский центр MOZGI Entertainment, которым вместе руководили в течение многих лет. Но в 2022 году Горовая решилась разорвать рабочие отношения с артистом и переформатировать музыкальный лейбл, который теперь называется Pomitni.

Что касается Потапа, то с начала полномасштбаной войны он живет за границей с женой Настей Каменских.

