В июле производство необработанной стали достигло самого низкого уровня за месяц с 2017 года.

Цены на железную руду упали. На нее повлияло замедление роста экономики Китая в июле.

Издадание Bloomberg пишет, что производство на заводах и шахтах росло самыми низкими темпами с ноября 2024 года. Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем как железной руды, так и стали, и даже небольшие изменения в его экономике могут повлиять на спрос.

В июле производство необработанной стали достигло самого низкого уровня за месяц с 2017 года, составив 79,66 млн тонн. Сталелитейные заводы демонстрируют высокую рентабельность производства, поскольку низкая стоимость сырья, такого как коксующийся уголь, способствует их росту.

Однако спрос на арматуру в июле продемонстрировал снизился, что, по мнению главного аналитика по железной руде в консалтинговой компании Horizon Insights Цзян Мэнтяня, может объяснить более значительное снижение производства необработанной стали.

Железная руда подешевела на 0,2% до 101,90 доллара за тонну и снизилась на 0,2% за неделю. Фьючерсы на железную руду в юанях на Даляньской бирже и контракты на сталь в Шанхае также немного снизились.

На Лондонской бирже металлов цена на медь практически не изменилась и составила 9768 долларов за тонну, а алюминий немного подорожал. Другие базовые металлы на бирже подешевели.

Медь дорожала из-за остановки добычи в Чили. Горнодобывающий гигант Codelco боролся с последствиями смертельной аварии на одной из крупнейших подземных шахт в мире.

При этом 11 августа резко выросли цены на литий, после того, как китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. остановил работу крупного рудника.

