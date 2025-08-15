По словам ученых, кератин предлагает революционную альтернативу существующим методам лечения зубов.

Давно доказано, что фтор в зубной пасте способен укрепить зубную эмаль. Теперь же исследователи обнаружили вещество, которое может защитить от кариеса и восстановить повреждения на ранней стадии даже лучше, чем фтор. Оно находится в волосах человека, пишет New York Post.

Ученые из Королевского колледжа Лондона в своем исследовании рассказали, что кератин, который содержится в волосах человека, способен защитить зубы и потенциально закрыть открытые нервные каналы, вызывающие повышенную чувствительность. Они собираются использовать свойства этого белка в зубной пасте.

"Мы вступаем в захватывающую эру, когда биотехнологии позволяют нам не только лечить симптомы, но и восстанавливать биологические функции с помощью собственных материалов организма", - заявил старший автор исследования Шериф Эльшаркави.

В издании отметили, что кератин - это белок, содержащийся в волосах, коже, ногтях человека и шерсти овец. Он образует плотное минеральное покрытие, которое имитирует структуру и функцию естественной эмали.

В ходе эксперимента исследователи извлекли кератин из шерсти овец. Они обнаружили, что когда белок наносится на поверхность зуба, он взаимодействует с минералами, естественно присутствующими в слюне, создавая кристаллическую структуру, похожую на эмаль.

"Кератин предлагает революционную альтернативу существующим методам лечения зубов", - рассказала журналистам Сара Гамеа, доктор наук, исследователь из Королевского колледжа Лондона.

Ученые прогнозируют, что зубная паста с кератином из человеческих волос может появиться на прилавках уже через два-три года.

Ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории - что известно

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона впервые успешно вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях. Они заверили, что в будущем пациенты смогут заново отращивать утраченные зубы.

Ученые разработали материал, имитирующий среду, необходимую для формирования зуба. Благодаря этому клетки смогли обмениваться сигналами и начать процесс развития зубной ткани.

По словам ученых, лабораторно выращенные зубы будут восстанавливаться естественным образом, интегрируясь в челюсть как настоящие зубы. Они будут крепче, долговечнее и не вызовут отторжения.

