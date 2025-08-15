Пока неизвестно, могут ли украинские беженцы оставаться в США до окончания войны.

Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры, из-за чего они станут уязвимыми к возможному аресту и депортации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По оценкам, 120 тысяч украинцев, которые бежали в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту.

"Украинцы прибыли в страну в рамках программы "Объединимся ради Украины" - временной правовой программы, созданной администрацией Байдена. Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарное освобождение, при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет", - объяснили в материале.

Администрация Байдена создала такую программу как быстрый способ переселения украинцев, поскольку традиционная система приема беженцев в США может занимать годы.

Компромиссом было то, что все, кто пользовался программой, получал временный статус, который делал их уязвимыми в случае его окончания. Также, если правительство захочет их арестовать, оно имеет их домашние адреса в своих архивах.

Однако когда Трамп вступил в должность президента, то закрыл программу и прекратил выдавать продления для людей, чьи разрешения на работу заканчивались.

"В общем, примерно четверть миллиона украинцев приехали в США в рамках программы "Объединение для Украины". Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще охвачены отдельной программой, которая называется "временный защищенный статус". Но примерно 120 000 человек, прибывших в этот день или позже, будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока действия их гуманитарного разрешения", - добавили в WSJ.

В то же время ранее американский лидер заявлял, что может позволить украинцам остаться в США до окончания войны.

"К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", - отметил он.

По словам волонтера-юриста из некоммерческой организации Nova Ukraine Веры Серовой, люди, которые потеряют свой статус, окажутся в затруднительном положении.

"Людям либо некуда пойти, либо не имеют достаточно денег, чтобы уехать и начать все сначала в еще одной новой стране", - подчеркнула она.

Также в WSJ поделились историей 44-летней Мирославы Войцех, которая приехала в США вместе со своим сыном Александром в сентябре 2023 года. Сейчас ее ребенку четыре года, а срок их гуманитарного статуса истекает 2 сентября.

"Это выбор между страхом там и страхом здесь. Впереди нас ждет только страх", - сказала женщина.

Как писал УНИАН, Финляндия хочет отменить выплаты по программам для беженцев и искателей убежища, что значительно ударит по положению украинцев. Такой проект предлагает отменить интеграционную компенсацию, выплачиваемую муниципалитетам и районам социального обеспечения за принятых иммигрантов и просителей убежища.

Также Reuters сообщал, что в Германии сократят выплаты для части беженцев из Украины. Таким образом украинцы будут получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища. Она является меньшей.

"Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы, поскольку она пытается сэкономить на расходах на социальное обеспечение. В воскресенье премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить из числа тех, кто получает более высокие выплаты, всех украинских беженцев, а не только вновь прибывших", - отметили в Reuters.

