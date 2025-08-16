На совместной пресс-конференции Путин сделает заявления.

Российская сторона не планирует подписывать никаких документов и соглашений по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что на встрече будут обсуждаться "вопросы, связанные с украинским урегулированием".

"Президент Путин и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать, и будут обсуждать самые сложные вопросы".

При этом Песков заявил, что подписания никаких документов на встрече не ожидается, однако на пресс-конференции Путин сделает заявления.

"Ничего не ожидается. Ничего не готовилось и вряд ли будет какой-то документ. Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, Путин очертит договоренности и понимания, которых удастся достичь", - сказал он.

Он также заявил, что война в Украине – "сложная и многогранная субстанция" и пожаловался, что "адекватного ответа со стороны европейцев они, видимо, не дождутся".

Также, отвечая на вопрос о том, будет ли во время встречи учитываться позиция украинского президента Владимира Зеленского, Песков заявил, что в настоящий момент речь идет между РФ и США, а обсуждение с украинской стороной "относится к последующим этапам".

Также ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у российской стороны "есть аргументы, есть понятная, четкая позиция", и она будет изложена на переговорах на Аляске".

Он добавил, что в этом вопросе немало было сделано в ходе визитов в Москву Стива Уиткоффа. и что надеется на продолжение "этого очень полезного разговора".