Певица также рассказала о методах воспитания детей.

Украинская актриса и соведущая Оля Полякова, чья 20-летняя дочь недавно вышла замуж, еще не готова становиться бабушкой.

В интервью "Люкс ФМ" ее спросили, готова ли она к внукам. Певица ответила категорическим отказом, отметив, что, может, окончательно не отказалась от возможности родить еще одного ребенка:

"Чтоооо? Ну нет, конечно. Может быть, я еще хочу родить? Нет-нет-нет".

Также Полякова призналась, что раньше очень контролировала старшую дочь Марию, однако после появления младшей Алисы изменила свое отношение к чрезмерной опеке.

Видео дня

Дочь Поляковой вышла замуж

Напомним, 17 июля Мария Полякова опубликовала в сети кадры росписи с иностранцем Эденом Пассарелли. Парень сделал ей предложение во время прогулки на яхте.

Дочери Поляковой пришлось отреагировать на комментарии подписчиков, которые сразу же начали строить теории о том, что она может быть беременна. Девушка опровергла это.

Впоследствии она призналась, что визу в Соединенные Штаты Америки, где происходила роспись, удалось получить только ее маме, поэтому других родственников с ее стороны на церемонии не было.

Вас также могут заинтересовать новости: