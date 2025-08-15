Артист теперь ходит с повязкой на руке.

Известный российский юморист Максим Галкин, которого недавно сбила машина в Латвии, перенес операцию.

Об этом рассказала певица Лайма Вайкуле. Она отметила, что после ДТП комику нужна была срочная помощь медиков и операция.

"Причина, по которой Максима Галкина не было на концерте закрытия Lyme Rendezvous, заключалась в том, что той ночью он перенес операцию. Всего в 300 метрах от дома на него наехала машина. Женщина за рулем автомобиля случайно наехала на Максима. В Юрмале, где это произошло, - там такое место, что вы не можете толком понять тот факт, что маленькая улочка также является главной дорогой. Максим, с другой стороны, ехал очень быстро на велосипеде", - отметила артистка изданию Privātā Dzīve.

Также Лайма рассказала, как сейчас чувствует себя Галкин. В частности, подчеркнула, что Галкину уже лучше и он продолжает свои гастроли.

"Конечно, Максим - герой, учитывая то, что произошло. Ни один из запланированных концертов не был отменен из-за несчастного случая. Более того, на этих концертах он теперь с юмором рассказывает о случившемся и о своем знакомстве с латвийскими медиками", - добавила Вайкуле.

