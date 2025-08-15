Решение могут подготовить уже на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить возраст мужчин, которым будет разрешено выезжать за границу во время военного положения, до 22 лет, решение могут принять уже на следующей неделе. Forbes Ukraine узнал о ключевых деталях этого механизма и когда он может заработать.

Как рассказали изданию источники в Офисе президента, решение должно дать возможность выезда из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений - они уверяют, что "речь не идет только о студентах".

Фактически это должны быть аналогичные условия, которые сейчас действуют для пересечения границы сейчас для лиц до 18 лет, отметил собеседник издания.

Видео дня

Отмечается, что финальные изменения в постановление должно подготовить Министерство образования, к процессу также привлечены премьер Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров и военные.

Источник в ОП отметил, что это должно произойти "в течение 10 дней", то есть, если считать от официального заявления президента, то подготовить изменения Кабмин должен до 21 августа. При этом изменения в постановления не требуют согласования с парламентом, поэтому принять их правительство может самостоятельно.

В ОП также не видят рисков, что новые правила вызовут отток людей за границу.

"Будем наблюдать реакцию и поведение людей. Есть надежда, что люди будут оставаться здесь, в частности учитывая переговорный процесс и надежду на справедливый мир", отметил представитель Офиса в комментарии изданию.

Чиновники также объяснили, что ключевая причина решения - стимулировать молодежь оставаться в стране, а не выезжать за границу. В частности, это реакция на то, что некоторые родители пытаются забрать ребят из Украины до 18 лет, чтобы они поступали в иностранные университеты.

"По мнению собеседника в Офисе президента, новые правила выезда за границу дадут больше пространства как родителям, так и молодежи, которая сможет не только свободно выехать, но и вернуться в страну. Он добавляет, что это решение является частью комплексной программы для будущих студентов", - пишет Forbes Ukraine.

Разрешение на выезд мужчин до 22 лет

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

Он добавил, что это "положительная правильная история", которая "поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в Украине, прежде всего в Украине, реализоваться в обучении".

В то же время социологи предупреждают, что надо быть готовыми к тому, что часть из таких мужчин покинут страну и не вернутся.

Вас также могут заинтересовать новости: