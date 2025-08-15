Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 августа, снизился на 5 копеек - до 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,21 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 48,73 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,50 грн/евро, а курс продажи - 48,35 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 15 августа, составляет 119 174 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 946 110 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 15 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.
По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 21 копейку.