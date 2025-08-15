Продать доллар можно в среднем по курсу 41,21 грн, а евро - 48,05 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 августа, снизился на 5 копеек - до 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,21 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 48,73 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,50 грн/евро, а курс продажи - 48,35 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 15 августа, составляет 119 174 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 946 110 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 21 копейку.

Вас также могут заинтересовать новости: